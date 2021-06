Europei, Pogba imita Ronaldo e toglie la birra Heineken dal tavolo perché musulmano

Paul Pogba imita Cristiano Ronaldo. Ma non sul campo di gioco. Bensì alla conferenza stampa dopo la vittoria della Francia sulla Germania per 1-0 ad Euro 2020, dove il centrocampista del Manchester United ha allontanato dal tavolo la bottiglia di birra della Heineken. Un gesto simile a quello del fenomeno portoghese. Che il giorno prima aveva tolto le bottiglie della Coca-cola, sponsor della competizione, sostituendole con quelle d'acqua. «Ecco cosa bisogna bere – ha aggiunto poi Ronaldo –. Acqua». Ma se per Ronaldo non è rappresenta un problema bere la bevanda americana, dietro al gesto di Pogba c'è una motivazione religiosa.

Pogba doing a Ronaldo 👀 pic.twitter.com/Tsbdgjv24n — ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2021

I MOTIVI - Pogba è un devoto musulmano. E per gli appartenenti alla religione islamica l'alcol è proibito. Ma ci potrebbe essere quindi un motivo economico: ovvero il rifiuto da parte della stella francese che gli Europei abbiano come sponsor un brand che produce birra. Infatti l'Heineken è sostiene la competizione. Secondo il Manchester Evening News , Pogba è diventato musulmano nel 2019, dicendo che è stata una decisione che lo ha reso più «pacifico dentro». Pogba ha poi aggiunto che «è stato un bel cambiamento nella mia vita perché non sono nato musulmano, anche se mia madre lo era».

