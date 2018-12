Il “Più bello d'Italia” è Michele Masci, la “Ragazza protagonista” è Marika Palladinetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il “Più Bello D’Italia 2018” è l’indossatore e attore Michele Masci, 23 anni di Pescara, sul podio anche l'anno scorso, mentre la “Ragazza Protagonista 2018” è la studentessa universitaria e fotomodella Marika Palladinetti, 20 anni, ugualmente pescarese. E' il risultato della convention finale dei concorsi nazionali organizzati dal patron Carlo Mighetti al Piper Club di Roma.Dopo le selezioni effettuate in tutt’Italia, che hanno visto la partecipazione di centinaia di ragazzi e ragazze, a 50 finalisti è stata data l’opportunità di contendersi il titolo nazionale “Il Più Bello D’Italia”. Venticinque le concorrenti per la fascia di “Ragazza Protagonista”.A presentare la serata il conduttore de La7 Antony Peth e Wladimir Tallini. Già dal prossimo 20 gennaio riprenderanno le selezioni per il tour 2019. Le iscrizioni sono gratuite.