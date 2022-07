Pippo Franco ricoverato per un attacco ischemico al Gemelli. «È in gravi condizioni»

Pippo Franco è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore avuto nella notte tra l'11 e il 12 luglio. La notizia, diffusa dal profilo del blogger Alessandro Rosica, è cominciata a circolare sul web poche ore fa per essere poi confermata dal sito Fanpage.it.

Le sue condizioni di salute, secondo le prime informazioni, sarebbero gravi. Arrivato in ospedale, al celebre comico e conduttore gli sarebbe stato diagnosticato un TIA, ovvero un attacco ischemico transitorio. Al momento non si conoscono altri dettagli sullo stato sanitario dell'attore, 82 anni il prossimo 2 settembre, se non, appunto, che le sue condizioni sarebbero assai serie.

Attacco ischemico transitorio, cosa è

L'attacco ischemico transitorio (TIA) è causato da una temporanea e reversibile interruzione del flusso sanguigno in una parte del cervello, con conseguente carenza di ossigeno in grado di indurre sintomi improvvisi simili a quelli dell'ictus. Il TIA ha generalmente un decorso breve; i sintomi permangono solo pochi minuti o ore e si risolvono spontaneamente e completamente entro 24 ore. Ciò non vuol dire, però, che sia una condizione da considerare con superficialità.

Infatti, il TIA potrebbe costituire un campanello d'allarme per un ictus imminente e, per questo motivo, offrire l'opportunità di prendere tutte le misure necessarie a prevenirlo; circa 1 persona su 3 dopo pochi giorni da un attacco ischemico transitorio è colpita da un ictus. Al sopraggiungere dei sintomi tipici, pertanto, bisogna richiedere assistenza medica immediata.

La bufala sulla morte

Di qualche giorno fa, invece, la bufala sulla sua morte. Una notizia assolutamente falsa che ha fatto rapidamente il giro dei social ma che è stata prontamente smentita. Per questo, dopo il suo ricovero urgente, sono state fatte tutte le verifiche del caso per evitare che si diffondessero ancora informazioni fasulle.