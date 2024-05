«Pippo Baudo è in gravissime condizioni», il conduttore smentisce le voci sulla sua salute, ecco cosa ha detto

«Sto benissimo»: Pippo Baudo, al telefono con l'ANSA, smentisce così le voci, che hanno cominciato a circolare nella tarda serata di ieri, su un aggravamento delle sue condizioni che lo avrebbe costretto al ricovero. Indiscrezioni poi subito rimbalzate sui social, alimentando la preoccupazione tra i fan. Solo controlli di routine, a quanto si apprende, per il conduttore, che il 7 giugno compirà 88 anni.

Cosa è successo

È stato il sito Dillinger news di Fabrizio Corona a dare la notizia di Pippo Baudo in gravissime condizioni di salute e ricoverato in una clinica romana. « Fabri ciao sono di Roma e vedi che Pippo Baudo sta poco bene in una clinica privata a Roma ha problemi di cuore non lo dice nessuno perché c’è una certa riservatezza sulla cosa. » , questa la segnalazione in loro possesso. Poche ore dopo, lo staff del noto conduttore è intervenuto per smentire quanto riportato e calmare le acque. Pare sia stata una fake news, a quanto riporta l'entourage, del tutto priva di fondamento.

Il ricovero per un ginocchio

« Sta bene, non sappiamo chi e per quale motivo è stata data questa notizia, in ogni caso sta bene » , ha risposto così lo staff di Pippo Baudo per sedare completamente il tam tam che era stato scatenato dal postsulla pagina social di Dillingernews. Secondo quanto ha appreso LaPresse, la visita nella clinica è stata resa necessaria esclusivamente per "un problema al ginocchio", che gli impone dei ciclici "controlli di routine". Infatti, è proprio alla clinica Paideia che Baudo si sottopone ad alcuni "screening annuali", riferiscono le fonti.