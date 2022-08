Piotta, morto il fratello Fabio. L'addio sui social: «Fai buon viaggio attraverso il Bardo»

È morto Fabio Zanello, fratello di Tommaso, rapper e produttore discografico romano, noto al pubblico come Piotta. Ad annunciarlo è proprio il rapper sul suo profilo Facebook.

Il post

«Per molti eri il Professore. Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mio fratellone. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l'amore che posso!», scrive. Poi la dedica, con versi presi da un libro proprio del fratello. "Prima la terra si dissolve in acqua, l'acqua poi si dissolve in fuoco. Il fuoco si dissolve nell'aria, e l'aria poi si dissolve nella coscienza. Quella stessa coscienza allora entra nella Chiara Luce". (dal libro a cura di Fabio Zanello "Testi tibetani sul viaggio dopo la morte")