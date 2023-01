Pietro Beccari, chi è il nuovo direttore di Louis Vuitton? Il primo italiano alla guida del marchio

È Pietro Beccari il nuovo presidente e amministratore delegato di Louis Vuitton appartenente al gruppo mondiale della moda Lvhm e guidato da Bernard Arnault. Beccari succede a Michael Burke e aprirà una nuova era per

l'azienda francese specializzata in accessori moda, pelletteria e orologi da taschino.

Chi è Pietro Beccari?

Nato a Parma nel 1967, Pietro Beccari, ha mosso i primi passi nel settore marketing di Benckiser (Italia) e Parmalat (Usa), per poi passare alla direzione generale di Henkel in Germania, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della divisione Haircare.

Nel 2006 è entrato in Lvhm in qualità di vicepresidente esecutivo marketing e comunicazione per Louis Vuitton, prima di diventare Presidente e Ceo di Fendi nel 2012. Da febbraio 2018 è presidente e Ceo di Christian Dior Couture, oltre che membro del comitato esecutivo di Lvmh.

Il saluto di Bernard Arnault

«Ha svolto un lavoro eccezionale in Christian Dior negli ultimi cinque anni. La sua leadership ha accelerato il fascino e il successo di questa iconica Maison. I valori di eleganza di Monsieur Dior e il suo spirito innovativo hanno ricevuto una nuova intensità, supportata da designer di grande talento. La reinvenzione della storica boutique al 30 di Montaigne è emblematica di questo slancio. Sono certo che Pietro condurrà Louis Vuitton a un nuovo livello di successo e di desiderabilità».

Congratulazioni a Pietro Beccari nominato nuovo CEO di @LouisVuitton. Un'altra eccellenza italiana alla guida di un grande gruppo francese. 🇮🇹🇫🇷💪 #LVMH pic.twitter.com/tDFh8m2xjO

— Masset Christian (@chr_masset) January 11, 2023

Congratulazioni che arrivano anche parte di Masset Christian via Twitter: «Un'altra eccellenza italiana alla guida di un grande gruppo francese»