Pierpaolo Pretelli: «Domenica In? L'ho ringiovanita». Ma Mara Venier non ci sta: «Porello»

Polemica a distanza fra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier. L'ex velino, ospite di Verissimo, ha parlato fra la tante cose anche della sua esperienza a Domenica In, rilasciando delle dichiarazioni che non sono andate giù alla conduttrice del salotto domenicale di Rai Uno. Pierpaolo Pretelli, a Silvia Toffanin, ha detto: «Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest'aria fresca. Lì ho fatto un'azione da botulino, ho ringiovanito un po', tornare qui e trovare aria fresca è piacevole». L'ex concorrente del Gf Vip, pur senza menzionare direttamente Mara Venier, dimostra di avere ancora il dente avvelenato per la conclusione anticipata del suo "quiz" a Domenica In.

Mara Venier contro Pierpaolo Pretelli: «Porello»

La conduttrice Rai non si è lasciata scappare l'occasione di rispondere a tono a Pretelli e in una storia Instagram commenta le dichiarazioni con un laconico: «Porello». Nella story successiva Mara condivide un tweet di un utente che scrive: «Forse il signor Pretelli dovrebbe avere un po' di rispetto per Mara Venier». Insomma, il messaggio è forte e chiaro. Pretelli intanto sarebbe già corso ai ripari, chiarendo di non avere nulla contro la Venier. Che, in ogni caso, non può aver gradito quelle frasi dette su Canale 5.