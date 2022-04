Pierpaolo Pretelli, la confessione choc della fidanzata Giulia Salemi: «Sta male. Dolore fortissimo alla cervicale»

Problemi di salute per Pierpaolo Pretelli. L'ex velino di Strascia la Notizia si è sentito male all'improvviso, a darne la notizia è stata la fidanzata, conosciuta un anno fa al Gf Vip, Giulia Salemi. «Il piccolo Pier non sta benissimo». Con una storia su Instagram Giulia ha voluto informare i fan dei Prelemi che ora sono preoccupatissimi.

Pierpaolo Pretelli sta male, cosa è successo?

La Salemi ha specificato che ora Pier si trova con lei a Piacenza per le vacanze pasquali ma che ora faranno una risonanza per capire cosa sia successo. Giulia Salemi ha raccontato che il fidanzato stava andando a Roma quando ha avuto una sorta di mancamento e un giramento di testa accompagnato da nausea. È stata lei a soccorrerlo.

Il consiglio per i fan

Giulia Salemi ha poi aggiunto: «Sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male». L’ex vippona ha quindi invitato i suoi follower a non sottovalutare mai il minimo segnale di malessere e a non trascinarsi oltre per evitare spiacevoli conseguenze in un secondo momento. «Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l'ha ridotto così al punto di farsi fare le punture di Toradol. Questo per dirvi non tirate la corda con il vostro corpo».

Per ora Pierpaolo Pretelli non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ma i fan aspettano sue notizie.