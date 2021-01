Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli scosso dopo il colloquio con la psicologa: Giulia Salemi in ansia

Gf Vip, Pierpaolo Pretelli chiamato dalla psicologa. Poi esce scosso. Giulia Salemi in ansia: «Che è successo?». Oggi pomeriggio, l'ex velino ha trascorso oltre un'ora in confessionale a colloquio con la piscologa. Finita la seduta, Pierpaolo, visibilmente scosso, si sdraia in camera da solo.

Poi il confronto con Giulia Salemi nella sauna. «Ho preso schiaffoni metaforici dalla psicologa - spiega Pierpaolo - per questo motivo ti vorrei fare delle domande. Secondo te, ho aspettato troppo poco dall'uscita di Elisabetta Gregoraci per provarci con te? Ti è sembrato che fossi mosso da uno spirito animalesco?». L'influencer italo-persiana resta di sasso e risponde piccata: «Io sono sicura della nostra storia, ma se mi fai queste domande mi fai venire l'ansia. Non mi importa se fuori non si capisce quello che c'è tra noi, non vincerò il Gf Vip. Ma porto a casa l'amore». Il confronto finisce con un tenero bacio tra i due.

Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Ma adesso pure la psicologa li vuole separare insinuando che è solo sesso? Non bastava la famiglia di Pierpaolo?». E ancora: «C'è un bel sentimento tra loro, lasciateli in pace».

