Piero Pelù e il selfie con la figlia Linda: «È l’orgoglio di’ su’ babbone»

Piero Pelù condivide il suo viaggio speciale con i suoi follower e lo fa con una foto insieme alla figlia Linda. E lo fa con un bel messaggio, accompagnato da selfie, insieme alla sua "piccola": «Sióre e sióri, ecco a voi la ragione principale per cui sono a Dubai: la neo Dottoressssa e grande lavoratrice Linda Pelù, che, insieme a Greta e a Zoe, è l’orgoglio di’ su’ babbone. Avanti così le new generations!». Con questo post su Facebook, il cantante manda anche un messaggio a tutte le "ragazze" della nuova generazione alla quale appartiene anche la figlia: «Studiose, lavoratrici, sensibili, attente, legate alle loro radici, ma anche dinamiche in un mondo sempre più (che ci piaccia o meno) globalizzato».

