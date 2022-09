Piero Angela, il figlio Alberto a un mese dalla morte: «È ora di ripartire»

Mercoledì 14 Settembre 2022, 14:00

È passato un mese dalla scomparsa di Piero Angela. Una morte che ha lasciato un grande vuoto nel mondo della cultura e della tv. Ma anche nel cuore di tutti coloro che gli hanno voluto bene. La famiglia, certo, ma anche i telespettatori. Sui social il figlio Alberto Angela vuole dunque ringraziare quanti sono stati vicini alla sua famiglia in questo momento di dolore. Vuole anche, però, dire che ora è il momento di andare avanti e continuare l’opera del padre. Foto: Kikapress Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> WWF, un lascito alla natura per il futuro delle nuove generazioni