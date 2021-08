Piero Angela, 8 cose che non sai sul conduttore di SuperQuark

Mercoledì 18 Agosto 2021, 14:01

È il volto simbolo della divulgazione scientifica italiana, l'uomo che con i suoi programmi ha cresciuto (ed educato) centinaia e centinaia di ragazzini: Piero Angela, 92 anni, giornalista e storico conduttore televisivo che ancora oggi tiene gli spettatori incollati davanti alla tv con il suo "SuperQuark". Una lunghissima carriera fatta di documentari, interviste e approfondimenti, con una grande passione per la musica jazz e un profondo amore per la sua famiglia: marito di Margherita e padre di Christine e Alberto, anche lui divulgatore molto seguito e amato della tv. Un uomo dalle mille risorse e dalla profonda intelligenza, ma quante ne sappiamo davvero su di lui? In questo video 8 curiosità su Piero Angela che in molti non conoscono.