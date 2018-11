Berlusconi e Toffanin, il castello di Portofino è isolato: la famiglia si sposta in hotel

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno avuto una grande intuizione: non rimettersi in viaggio, per Milano, lunedì scorso, alla luce dell'allerta maltempo che era stata diramata in Liguria, dove la famiglia si trovava alloggiata nel castello Bonomi-Bolchini di Portofino. I disastri causati dal maltempo e dal dissesto idrogeologico, infatti, hanno finito per costituire un pericolo incredibile e il crollo del tratto di strada che collega Portofino con Santa Maria Ligure, di fatto, ha lasciato la famiglia isolata.

LEGGI ANCHE Maltempo, nuova allerta in Lazio, Veneto e Liguria

Il figlio di Silvio Berlusconi, manager di Mediaset, ha quindi deciso di non fare subito ritorno a Milano, ma alla fine si è ritrovato completamente isolato insieme alla propria famiglia. Anche la famiglia Berlusconi-Toffanin, come tante altre, è riuscita a raggiungere Santa Maria Ligure via mare, grazie ad alcuni mezzi messi a disposizione dalla Guardia Costiera. Qui, Pier Silvio e Silvia, insieme ai figli, hanno deciso di alloggiare in un hotel. Il castello, infatti, è una vera residenza per la famiglia, considerato anche che uno dei figli va a scuola proprio a Santa Margherita Ligure.



Per il momento, la famiglia resterà nella cittadina ligure, dove è giunta anche la mamma di Silvia Toffanin. Nessun rientro a Milano previsto nei prossimi giorni, ma i fan di Verissimo possono tirare un sospiro di sollievo: la puntata di sabato prossimo, già registrata prima dello scorso weekend, andrà regolarmente in onda.

Ultimo aggiornamento: 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA