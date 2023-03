Pier Attilio Trivulzio, chi era il giornalista trovato mummificato in casa, morto da sette mesi. Aveva figlio e compagna

Pier Attilio Trivulzio aveva 83 anni. Professione: giornalista. L'hanno trovato mummificato in un appartamento di corso Trieste a Novara. Era lì da 7 mesi. A scoprire il corpo alcuni operai che erano entrati in casa per fare dei lavori. In difficoltà da anni, era solo. Completamente. Eppure era stato sposato, aveva un figlio emigrato da anni in Inghilterra per lavorare come scenografo nell’industria cinematografica.

L'ultimo contatto

A chi lo frequentava nel paddock dell’Autodromo di Monza, un luogo d’azione amatissimo da Trivulzio, raccontava di una compagna, professione commercialista, che viveva nei pressi di Parma. Racconta il Corriere della Sera. L’ultimo a cercare di mantenere un contatto è stato Marco Pirola, con il quale ha condiviso l’esperienza de L’Esagono, giornale bi-settimanale pubblicato a Monza e in Brianza, chiuso nel 2012: «Pier Attilio, detto Pat, mi aveva chiamato nel 2020, quando eravamo in isolamento causa pandemia. Chiese una mano per ricaricare il telefono. Da allora l’ho cercato invano. Non rispondeva alla chiamate, alle mail».

Trivulzio aveva collaborato per l’Espresso, Panorama, La Notte, Il Giorno, Bergamo Oggi, Il Cittadino di Monza e per l’agenzia Ansa prima di approdare all’Esagono. Le ultime collaborazioni; datate anche quelle, per un sito attivo legato all’attività di alcuni centri sociali lombardi. Niente che potesse salvarlo da una progressiva indigenza, da un isolamento totale.