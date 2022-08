Pellegrini- Giunta, tutto pronto per il matrimonio top secret: Enzo Miccio ultima l'allestimento della chiesa

Tutto pronto a Venezia per il matrimonio top secret tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ex allenatore della campionessa. Per una festa con i fiocchi è operativo in laguna dalle prima ore di oggi Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d'Italia. La coppia ha scelto la chiesa di San Zaccaria, addobbata con fiori bianchi per pronunciare il proprio sì alle 16:00 di oggi davanti a 160 invitati circa.

Federica Pellegrini, l'abito scelto per le nozze veneziane

Federica e Matteo «sono arrivati, belli, sorridenti e innamorati», ha dichiarato Enzo Miccio nelle scorse ore. Mentre si rincorrono le indiscrezioni sui dettagli delle nozze. Quale sarà l'abito scelto dalla Pellegrini? Quotato il contributo stilistico dell'amico Giorgio Armani pr far splendere la divina in uno dei luoghi simbolo della città.

Dopo la cerimonia il party vero e proprio dovrebbe tenersi in un resort 5 stelle in un'isola privata, l'Isola delle Rose, sempre a Venezia, il JW Marriott Venice Resort & Spa.