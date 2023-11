Pellegrini diventa papà per la terza volta: è nato Nicolò. Chi è la mamma

È nato il terzo figlio di Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli. Oggi il centrocampista della Roma, infortunato al flessore, non era presente a Trigoria per stare vicino alla moglie che ha partorito il piccolo Nicolò: «Benvenuto al mondo amore nostro», ha scritto la mamma su un post pubblicato su Instagram. Lorenzo e Veronica sono diventati genitori per la prima volta nel 2019 con la nascita della primogenita Camilla, mentre Thomas, il secondo figlio, è nato nel 2021. La coppia si è sposata a maggio 2018 nella chiesa di San Giovanni e Paolo in zona celio a due passi dal Colosseo. Nei prossimi giorni Lorenzo avrà il tempo di stare vicino a sua moglie, la lesione muscolare lo terrà in infermeria ancora per qualche giorno. L’obiettivo sarà rientrare al derby.