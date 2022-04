Pelé lascia l'ospedale dopo il ciclo di trattamenti contro il tumore: «È in buone condizioni»

Pelé torna a casa dopo il ricovero di due giorni in ospedale, nei quali ha ricevuto dei trattamenti per il tumore al colon. L'ospedale Albert Einstein di San Paolo ha annunciato le dimissioni dell'ex campione del mondo con un comunicato: «Edson Arantes do Nascimento è stato dimesso dall' Ospedale Albert Einstein. Il paziente è in buone e stabili condizioni cliniche».

Pelé, che il prossimo ottobre compirà 82 anni, ha scoperto lo scorso settembre di essere malato e la necessità delle cure. "O Rey" resta sotto continua osservazione. Due giorni fa su Instagram ha scherzato sulle sue condizioni con un post sul suo look: «Non pensate che sia bello?».