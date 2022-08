Nedved, feste e balli con ragazze a Torino: social impazziti per i video privati ​​(che imbarazzano la Juve)

Il confine tra vita privata e pubblica è sottile se sei un personaggio in vista come il vicepresidente della Juventus . E nelle ultime ore hanno fatto il giro del web e dei social diversi video che Pavel Nedved in immortal scanzonati, fuori e all'interno di bicchieri del centro di Torino , spesso in compagnia di ragazze, e di qualche bicchiere di vino. Serate allegre, e poco altro, documentate da video che con ogni probabilità rimanere all'interno della cerchia ristretta di amicizie e conoscere.

Nedved, i video finiscono sui social