Paul Auster «ha il cancro». L'annuncio della moglie dello scrittore. Ad aprile il figlio era morto per overdose

Paul Auster ha il cancro. A rendero nota la malattia dello scrittore autore - tra l'altro - de "La trilogia di New York", è stata la moglie Siri Hustvedt, attraverso Instagram.

È morto di overdose il figlio dello scrittore Paul Auster: era accusato dell'omicidio della sua bimba di 10 mesi

Paul Auster, il post della moglie sul cancro

«Sono stata lontana da Instagram per un lungo periodo. Purtroppo a mio marito è stato diagnosticato un cancro a dicembre. Si sta curando ora a New York allo Sloan Kettering. Stiamo vivendo in quella che io chiamo la "cancerland"», il drammatico annuncio di Siri. Che ha aggiunto: «Molte persone hanno attraverso questi confini. O perché erano malati o perché qualcuno vicino a loro, genitori, figli, amici, ha o ha avuto il cancro. Così diverso da qualsiasi persona. I corpi degli esseri umani sono uguali, ma nessuno è simile all'altro. Alcuni sopravvivono, alcuni muoiono. Ma vivere da vicino questa realtà - scrive ancora Siri Hustvedt - ti cambia la vita di ogni giorno».

Il dramma del figlio

Pochi mesi fa il popòolare scrittore era stato colpito da un doppio lutto. Pochi giorni dopo esser stato accusato di omicidio colposo per la morte della figlioletta Ruby, Daniel Auster, il figlio dell'autore era morto per overdose. Il doppio dramma si è consumato a Park Slope, il quartiere dove vive l'autore e dove abitava anche Daniel. Il figlio dello scrittore, che aveva 44 anni e fin da quando era teenager combatteva con le tossicodipendenze, era tornato libero su cauzione dopo l'arresto il giorno di Pasqua 2022 per aver involontariamente provocato la morte della bambina: uccisa lo scorso novembre da un'overdose di fentanyl e eroina mentre lui dormiva accanto a lei sotto gli effetti delle droghe.



CHI E' AUSTER

Paul Auster, 75 anni, è uno dei più popolari scrittori americani contemporanei: Daniel era piccolissimo al tempo del divorzio dalla madre Lydia Davis e aveva solo tre anni al tempo del secondo matrimonio del padre con Siri Hustvedt, un'altra nota scrittrice con cui è tuttora sposato. Nel corso degli anni sia Paul che Siri hanno scritto fiction che sembra ispirata in parte al dramma di Daniel: «What I Loved» della Hustvedt ha al centro la relazione tra un artista, il figlio tossicomane e la sua matrigna. Mentre in «Oracle Night» di Paul un personaggio è un drogato che terrorizza la nuova moglie del padre. Auster aveva poi dato a Daniel la parte di un ladro di libri nel suo film «Smoke» del 1995 con William Hurt e Harvey Keitel.