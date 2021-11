Gf Vip, Patrizia Pellegrino è la nuova vippona: carriera, vita privata e malattia

Nuovi ingressi al Gf Vip. Due donne entreranno stasera nel loft di Cinecittà e diventeranno delle vippone. Nata a Torre Annunziata (NA) il 28 luglio del '62 stasera la prima nuova concorrente è Patrizia Pellegrino diventerà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. A soli 15 anni inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, già nel 1077 la troviamo in Onore e Guapparia di Tiziano Longo. Dopo il cinema per Patrizia si aprono le porte della tv: nel 1981 diventa presentatrice di Gran canal e di Chewing Gum Show, poi Sereno Variabile. Patrizia ha inoltre posato nuda per diverse riviste erotiche tra le quali Playboy e Playmen. L'attrice e conduttrice ha inoltre partecipato a L'Isola dei famosi nel 2004. Ma ora la showgirl partenopea pare si stia dedicando anche alla sua grande passione: Il teatro.

Patrizia Pellegrini, vita sentimentale

La vita di Patrizia Pellegrino è famosa non solo per i suoi successi professionali ma anche per le sue storie sentimentali. La Pellegrino è stata fidanzata otto mesi con il Principe Alberto di Monaco.

Il principe viveva a Montecarlo e la showgirl a Roma, Venezia la città in cui i due si incontravano appena potevano. Una relazione durata quasi un anno, interrotta quando Patrizia ha posato per un servizio fotografico per Playman. La showgirl è stata anche sposata con Pietro Antisari Vittori, da cui ha avuto due figli: Tommaso e Arianna e Gregory, adottato in Russia la cui storia fu scritta nel suo libro ”Per avere Gregory”.

Il 28 maggio 2005 Patrizia si è sposata con l’imprenditore Stefano Todini, da cui però si è separata nel 2013 a causa, a detta della showgirl, dei numerosi e ripetuti tradimenti di lui.

Le “Confidenze pericolose” di Villoresi e Pellegrini al Manzoni di Roma

I numerosi lutti e la malattia della showgirl

Non solo successi, la vita di Patrizia è stata segnata anche da grandi lutti. Il primo, avvenuto quando era sposata con pietro Antisari Vittori, è stata la perdita del figlio appena nato, purtroppo dopo dieci giorni a causa di un parto prematuro. Inoltre la Pellegrino ha perso il fratello Riccardo, deceduto a causa di problemi con le droghe all’età di soli 39 anni. La showgirl napoletana ha poi dvuto lottare con una terribile malattia: un tumore maligno al rene. La showgirl pare aver superato la fase critica della malattia ma ha a Mara Venier ha confidato di avere ancora molta paura.