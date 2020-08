«Francesca Pascale tradita da Berlusconi, con Paola Turci è serena»: la rivelazione di Vladimir Luxuria

«Francesca Pascale non è arrabbiata per le foto in cui bacia Paola Turci in barca: anzi, ha riscoperto la serenità». Parola di Vladimir Luxuria, che a Oggi racconta il retroscena del gossip dell'estate: «Ho scambiato una serie di messaggi con Francesca, non era arrabbiata per niente - dice - Dopo essere stata tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per la sua ultima fiamma, Marta Fascina, Francesca aveva sofferto molto. Questo suo nuovo amore le ha ridato la serenità, e io le ho fatto gli auguri».

Berlusconi con la nuova fidanzata Marta Fascina: eccoli mano nella mano a Villa Certosa

Francesca Pascale e il bacio con la Turci, Federico fashion Style: «Le mie amiche ora sono felici»

Francesca Pascale prima del bacio con Paola Turci disse: «Potrei amare una donna». Bufera social

E secondo Alessandro Cecchi Paone, anche Silvio Berlusconi avrà sorriso vedendo le foto della sua ex in barca con la nuova fiamma. «Le polemiche nate su quello che era un semplice servizio fotografico dimostrano che anche in un rapporto gay le donne pagano il conto due volte: per la loro omosessualità e per il fatto stesso di essere donne - spiega - Credo che Silvio Berlusconi dopo la pubblicazione di quelle foto abbia semplicemente sorriso. Del resto le mie battaglie per la libertà e quelle di Francesca a fianco dei movimenti Lgbt avevano sempre il placet di Silvio».

Ultimo aggiornamento: 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA