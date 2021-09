Partorisce tre bambini in 10 mesi dopo due gravidanze: «Non potrei essere più felice»

Martedì 14 Settembre 2021, 21:19 - Ultimo aggiornamento: 21:20

Partorisce tre bambini in dieci mesi. Prima un maschio e poi due gemelle. Questa la storia di Sharna Smith una 23enne inglese che con due parti a distanza di meno di un anno e due gravidanze in 16 mesi ha sorpreso la Gran Bretagna e anche il mondo medico.

«Non potrei essere più felice», ha raccontato alla stampa locale la signora Smith. Ha dato alla luce Laighton il 6 gennaio dello scorso anno, poi, il 30 ottobre del 2020, ha avuto un parto gemellare, Alisha e Aliza.

«Avevo la sensazione di essere di nuovo incinta»

Nonostante il padre abbia deciso di allontanarsi Sharna ha raccontato «che non potrebbe essere più felice». Laighton, il primo figlio pesava solo a 7 libbre e 12 once quando ebbe la sensazione di esser rimasta incinta di nuovo. «Qualcosa mi ha detto di fare un test di gravidanza. E quando ho visto che era positivo, sono rimasta scioccata», ha raccontato.

«I due medici arrivati al momento dell'ecografia si sono guardati sbigottiti e in quel momento ho detto "Sono gemelli, vero?". Ho avuto emozioni contrastanti perché con il papà di Laighton mi ero appena lasciata, ma poi ho pensato: sono incinta e questi sono i miei bambini e mi prenderò cura di loro».

Le gemelle non omozigote Alisha e Aliza sono nate di sette mesi e per questo Sharna fu ricoverata d'urgenza per un parto cesareo. Sane e salve sia le bambine che la mamma.

«Hanno un legame fantastico. Sarà difficile, ma ne vale la pena al 100%», ha aggiuto la 23enne. «La gente pensa che io abbia tre gemelli. Quando glielo dico, sono storditi. Mi sento davvero orgogliosa», ha concluso.

