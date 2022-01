Paolo Taggi, morto di Covid l'autore Tv di «La Talpa» e «Domenica In». Aveva 65 anni

Una vita dietro le quinte della televisione, in cui ha contribuito a creare programmi simbolo come «Domenica In» e «Per un pugno di libri». Paolo Taggi si è spento ieri (domenica 23 gennaio) a 65 anni al Policlinico Gemelli di Roma, dopo essersi ammalato di Covid. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla casa editrice Interlinea di Novara, dove era nato il 28 maggio 1956.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Renato Cecchetto, morto a 70 anni l'attore e doppiatore: fu... L'INTERVISTA Ivana Spagna a Domenica In: «Stavo per uccidermi, mi ha... TELEVISIONE foto IL PROGRAMMA video

Sanremo, Amadeus: «Sarà un'emozione rivedere l'Ariston pieno. Per Fiorello ho già prenotato una camera»

Dalla tv locale ai programmi simbolo del piccolo schermo

La carriera del celebre autore tv era iniziata giovanissimo nella natale città Novara dove si era avvicinato alle televisioni locali, lavorando come animatore a Telebassonovarese, prima emittente televisiva di tutto il territorio della città. Da qui l'ascesa che lo ha reso uno dei più prolifici autori televisivi italiani, sia per Rai che per Mediaset.

Papà dei grandi successi della televisione italiana

Nella sua carriera Taggi ha firmato programmi Rai che hanno fatto la storia del piccolo schermo, come «Io confesso», «Per un pugno di libri», «Turisti per caso», «La Talpa», oltre a diverse edizioni di «Domenica In». Per Canale 5 aveva scritto «Stranamore» e «Buona domenica». Ha lavorato anche per Mtv con «Black Box» e RSI per cui ha scritto «Il gioco del mondo».

Il suo film «Storia probabile di un angelo. Fernando Birri», rea­lizzato con Domenico Lucchini, è stato presentato a molti festival internazionali nella stagione 2016-2017.

Direttore della scuola autori Rai, Taggi ha collaborato anche come critico cinematografico con «Avvenire» e «La Stampa» e con molte università italiane, in particolare l'Università Cattolica di Milano, dove si è specializzato con Gianfranco Bettetini in Scienze dello Spettacolo.

Autore di decine di libri, tra saggi e narrativa, di lui la scrittrice e sceneggiatrice Simona Sparaco ha detto: «Solo Taggi poteva mettere insieme cinema televisione e letteratura e farne un'opera meravigliosamente poetica». Nel 2000 la sua città natale Novara lo aveva insignito del riconoscimento di cittadino dell'anno.