Covid, Paola Perego su Instagram: «Sono positiva e in isolamento a casa, ma non ho sintomi»

«Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all'ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico». Paola Perego sceglie Instagram per comunicare al pubblico di essere risultata positiva al Covid 19. La conduttrice, attualmente senza sintomi, rivela di essere dunque in casa in quarantena, sotto controllo medico.

Il messaggio compare tra gli aggiornamenti del profilo Istagram di Perego che solo due giorni fa era ospite a Forum con Barbara Palombelli.

Non è la prima volta che in casa Perego devono affrontare il coronavirus. Questa estate, il figlio della conduttrice e dell’ex calciatore Andrea Carnevale, aveva dovuto sottoporsi al tampone perché si trovava in Costa Smeralda: aveva preso parte alla serata del 9 agosto al Country Club di Porto Rotondo, in Sardegna.

