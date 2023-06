Paola Ferrari: «Mi avevano cacciata, ho rischiato la depressione. Ora sono pronta a ritornare con Alba Parietti»

Paola Ferrari è pronta a tornare. A prendersi anche la sua rivincita come racconta a Nuovo Tv. Potrebbe farlo dopo il suo addio a Rai Sport prima del Mondiale di calcio in Qatar, dopo che la direttrice Alessandra De Stefano ha salutato tutti. Ora la giornalista potrebbe tornare a seguire la Nazionale di calcio. E puntare anche su un altro programma con Alba Parietti.

«Ho vissuto un periodo difficile e per un anno non sono apparsa in Tv.

Per me è stato un grande dispiacere ma non ho voluto rompere con la mia azienda. La direttrice mi ha lasciato a casa e non mi ha ricevuta per otto mesi. L’ho accettato ma ero molto arrabbiata, perché tengo al mio lavoro e credo di farlo discretamente bene...». Ora toccherà al nuovo direttore aprirle nuovamente la porta della conduzione.

Mesi difficili dove Paola ha trovato rifugio e conforto nella sua famiglia: «Mio marito e i miei figli mi sono stati accanto e si sono arrabbiati molto, perché hanno capito da subito la gravità del torto che avevo subito. Per fortuna ho un carattere fumantino, almeno non ho rischiato di cadere in depressione»

Per fortuna è arrivato il successo con Domenica dribbling. «Abbiamo fatto ben il doppio della media di rete di chi veniva prima di noi ed è stata una bella soddisfazione! Adriano Panatta, che è un mio grande amico, si è rivelato un personaggio televisivo straordinario. Abbiamo formato una gran bella squadra con Elisa Di Francisca, Antonello Piroso e Gianfranco Teotino».

Il programma con Alba

E la prossima stagione? Gli piacerebbe condurre un 90° minuto itinerante ma Paola Ferrari potrebbe decidere anche di uscire dal mondo dello sport. «Con Alba Parietti ci piacerebbe raccontare la nostra meravigliosa amicizia in una sit-com. Ci conosciamo da quarant’anni e insieme siamo molto divertenti». E gli aneddoti curiosi di certo non ci mancano: «Da quando insegnavo ad Alba le regole del calcio perché l’avevano presa a Galagoal e lei non ne sapeva nulla, ai nostri fidanzati condivisi: come Sandy Marton, ovviamente in tempi diversi».

