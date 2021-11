Paola Ferrari: «Partita secca andata e ritorno», la gaffe della giornalista dopo la partita dell'Italia

Non c'è solo il pareggio dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. A far "piangere" i tifosi sono anche i commenti tecnici di Paola Ferrari per spiegare lo svolgimento dei playoff. La conduttrice Rai, parlando di come funzioneranno gli spareggi a cui parteciperà l’Italia, ha evidenziato di come la partita secca sia una doppia sfida (andata e ritorno) e non una semplice sfida di 90 minuti. «Volevo dire che lo spareggio non sarà più con partita secca andata e ritorno». E poi: «Ai playoff becchiamo una meno forte, poi una più forte e poi una molto forte».

Fioccano le reazioni via social: «Inqualificabile Paola Ferrari che in diretta nazionale su Rai1, gentilmente sovvenzionata dal canone dei cittadini ammette di non saperne nulla del regolamento sui playoff per l’accesso a Qatar2022. Teatro dell’assurdo». O anche: «La cosa “bella” della ferrari è quando critica tutte le altre giornaliste dicendo che in tv non si premia la competenza».

Ma questa non è stata l'unica svista. Nel tabellone delle partite il Qatar è diventato Quatar.