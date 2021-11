Sabato 6 Novembre 2021, 07:28 - Ultimo aggiornamento: 07:29

Madre Natura si è liberata. Ha appeso al chiodo la coroncina e il bikini di margherite viola, e forte del suo piccolo esercito di follower (1,7 milioni su Instagram) si è messa in testa un obiettivo: dopo le passerelle, il web e la radio, vuole prendersi anche la tv. Vicentina di 26 anni, esplosa sui social nel 2016 dopo un fugace ma incisivo passaggio come Madre Natura per Paolo Bonolis in Ciao Darwin 7, Paola Di Benedetto ha preso dalla scorsa settimana il posto di Daniela Collu alla guida di Hot Factor, il programma di commento del talent di Sky del giovedì. «È tutta la vita che mi preparo per la conduzione. In passato ho fatto la modella, ma non era quello il mio mondo - dice - Con Hot Factor finalmente faccio ciò che ho sempre voluto».

I CONCORSI

Alta, giunonica, bellezza mediterranea (la famiglia ha origini palermitane), Di Benedetto è in passerella fin da ragazzina: miss Veneto, miss Colorado, miss Antenna 3 (Miss Italia ci ha provato: non è andata), il suo destino professionale le assegnava già a vent'anni un ruolo più decorativo che funzionale. Fidanzata per cinque anni con il calciatore del Vicenza Matteo Gentili, il clichè la voleva valletta (su una tv locale veneta) o splendido ornamento da talent (L'Isola dei famosi, edizione 2018). «Mi sentivo incatenata al ruolo della bella che non balla, messa a fare la tv solo perché fisicamente piacevole. Io sapevo di avere un'altra arma: la parola. Ma non trovavo il luogo adatto per tirarla fuori».

Il primo luogo giusto è il secondo reality cui accetta di partecipare, Il Grande Fratello Vip del 2020, condotto da Alfonso Signorini. È il primo reality della pandemia, e dopo 92 giorni di reclusione Di Benedetto, in finale con Paolo Ciavarro, vince. E conquista la gloria, devolvendo in beneficienza, per l'emergenza Covid, il suo intero montepremi di 100.000 euro. «Prima di uscire dalla casa telefonai a papà. Mi disse: Paola, qui fuori la pandemia è terribile. Non siamo ricchi, ma non ho avuto alcun dubbio su cosa fare».



IL GEMELLO

Papà «nell'edilizia», mamma proprietaria di un bar a Vicenza («Ho lavorato al banco, la mia specialità è la schiuma del cappuccino»), fratello gemello informatico («Il cervello è andato tutto là»), i suoi parenti sono i primi fan di un esercito di follower cresciuti a dismisura durante gli anni (tre) della sua relazione con il musicista Federico Rossi, del duo Benji & Fede. «Con Federico siamo rimasti amici, ci sentiamo. Quando è partito Hot Factor mi ha fatto gli auguri sui social. Anche con Benji ci vediamo quando capita: mi ha invitata alla prima del suo film (Time is Up, con Bella Thorne, ndr)». Sui social, dove prevale il gradimento per il suo esordio («Anche se dicono che quando parlo ondeggio, devo stare più ferma, lo farò»), in molti si sono chiesti dove avesse imparato il mestiere: «La mia più grande scuola è stata la radio - dice lei - al microfono ho imparato i tempi della messa in onda, l'impostazione della voce, l'improvvisazione, la sintesi».



LE AMBIZIONI

Dal 2020 è su RTL 102.5, per cui ha condotto la scorsa estate l'evento Power Hits dall'arena di Verona, e il programma The Flight (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17): «In radio ho ricevuto i primi, veri apprezzamenti. È il luogo in cui ho trovato la mia dimensione, perché a contare non è il fisico di chi parla, ma il contenuto delle sue parole». E se dovesse capitarle una sostituzione in corsa sulla diretta di X Factor (successe a Collu, con Cattelan positivo al Covid), Madre Natura non ha dubbi: «Da aziendalista farei qualsiasi cosa per aiutare la produzione. Ma se dovessi un giorno ricoprire quel ruolo, non vorrei essere una riserva, ma una prima scelta».