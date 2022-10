Paola Cortellesi e l'amicizia con Laura Pausini: «Non mi molla più, non pensavo fosse una stalker e invece...»

Un'amicizia vera e profonda è quella che lega Paola Cortellesi a Laura Pausini. È stata l'attrice romana a raccontare di come si sono conosciute, riconosciute e mai piu' lasciate con la cantante nel corso di un'intervista al settimanale F rilasciata in occasione del suo ritorno in tv con la seconda stagione di Petra, dal 21 settembre su Sky. Una fatalità ecco cosa le ha fatte conoscere: lei e Laura sono entrambe mamme di due bambine, nate a poco tempo di distanza l'una dall'altra. E proprio grazie alle piccole si sono conosciute.

Paola Cortellesi e l'amicizia con Laura Pausini

«Non ci conoscevamo e abbiamo partorito a pochi giorni di distanza chiamandole, casualmente, l’una con il nome dell’altra: la mia Laura, la sua Paola» spiega divertita Laura Cortellesi. «Non avevo social al tempo e non lo sapevo neanche, quando mi chiama Giorgia, la cantante, che è amica di entrambe. “Ti cerca la Pausini”, mi dice. “Posso darle il tuo numero?”. Penso, ma sì, mica è una stalker. E invece…».

Ecco come si sono conosciute

Nel 2006 il primo incontro che ha voluto la Pausini, avvenuto insieme alle bambine: «Non mi ha mollata più. E io a 40 anni ho fatto amicizia con una star internazionale. Ma che per me è “solo” Laura, una donna incredibile, con cui amo andare in vacanza, scambiarci consigli, e che a Natale mi prepara i passatelli in brodo. Soprattutto un’amica vera. Anche se poi mi ha aperto un profilo Twitter in diretta tv»