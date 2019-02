Pamela Prati: «Mi sposo a fine marzo. Le elezioni in Sardegna? Sono molto contenta per Solinas»

«Se è vero che mi sposerò a breve? Mi sposo a fine marzo, a Roma. Sono felicissima, sono molto emozionata, è importantissima, è il regalo più bello che la vita potesse farmi». A parlare è Pamela Prati, celebre showgirl, che oggi è intervenuta a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Pamela Prati ha poi parlato delle elezioni in Sardegna. «Io sono dalla parte del popolo dei pastori, la Sardegna non è solo mare e ci sono persone che fanno sacrifici per andare e non vanno lasciati da soli. Tutte le proteste vanno bene ma senza la violenza. Voglio dare questo messaggio: se i pastori avessero bisogno di un mio contributo, io sarò al loro fianco», ha detto la showgirl sarda, che ha lanciato questo 'endorsement' ai pastori che da settimane protestano per il prezzo del latte.

Come potrebbe aiutarli? «Questo me lo dovrebbero dire loro. Magari anche solo questo messaggio potrebbe essergli utile». Chi potrebbe meglio difendere i pastori tra Solinas e Zedda? «Io sono stata sempre del c.destra, ora però mi auguro solo chi vinca realizzi le promesse fatte». Quindi dovrebbe esser contenta dei risultati che, per ora, vedrebbero Solinas, il candidato del c.destra, trionfare? «Molto», ha detto a Rai Radio1 la Prati.

Ultimo aggiornamento: 19:17

