Padre Pio, Pietrelcina celebra l'anniversario della nascita del Santo

Oggi, 25 maggio, Pietrelcina si anima per celebrare l'anniversario della nascita di Padre Pio. Questo evento, tanto atteso dai fedeli, si estende fino al 26 maggio, giorno in cui si ricorda il Battesimo del Santo. I festeggiamenti, iniziati il 24 maggio, includono una serie di eventi religiosi e culturali che coinvolgono tutta la comunità.

Un Programma ricco di eventi e celebrazioni

Le celebrazioni sono iniziate con la presentazione del libro "Beata te, Pietrelcina" nella chiesa Sacra Famiglia.

Il 25 maggio, giornata centrale dei festeggiamenti, si sono tenute messe alle 8, 9 e 10 presso la stessa chiesa, culminando con la solenne messa delle 11:30 celebrata da padre Guglielmo Alimonti. Il pomeriggio del 25 maggio vedrà poi un momento particolarmente significativo a Piana Romana, dove alle 16:30 si accenderà la lampada votiva in onore di San Pio. La giornata si concluderà con la benedizione e l'inaugurazione della monumentale via Crucis "Padre Pio" alle 20, accompagnata da uno spettacolo di fuochi pirotecnici. La processione è stata allietata dalla banda musicale "Città di Pietrelcina" diretta dal Maestro V. Fierro.

Prosegue la festa con gli eventi del 26 Maggio

Il 26 maggio, giornata dedicata al Battesimo di Padre Pio, inizierà con il rosario alle 5:30 nella chiesa di Sant'Anna, seguito dalle messe delle 6 e delle 12, celebrate da frate Daniele Moffa. Contemporaneamente, messe e celebrazioni religiose si terranno per tutta la giornata nella chiesa Santa Maria degli Angeli e nella chiesa conventuale Sacra Famiglia. Un evento particolare del 26 maggio, poi, è la solenne celebrazione all'aperto nel parco Colesanti alle 18, presieduta da Francesco Dileo, ministro provinciale dei frati minori cappuccini di Sant'Angelo. Inoltre, si rinnova l'appuntamento con "Una luce per la vita", la fiaccolata per i malati oncologici organizzata da Power of Pink e Amdos, lungo la via del Rosario fino a Piana Romana.

Un'occasione di fede e comunità

Questi giorni di festa rappresentano un momento di forte spiritualità e di comunità per i fedeli di Pietrelcina e per tutti coloro che si recano nel paese natale di Padre Pio per rendere omaggio al Santo. Un'opportunità per riflettere sulla sua vita e sul suo operato, e per vivere intensamente la propria fede.