Ozzy Osbourne dice addio ai concerti: «Danni alla colonna vertebrale, il mio corpo è troppo debole»

Ozzy Osbourne ha annunciato la cancellazione del suo tour in Europa per motivi di salute. La leggenda dell'heavy metal lo ha comunicato con un lungo post social: «Questa è probabilmente una delle cose più difficili che ho mai dovuto condividere con i miei fan. Come sapete, quattro anni fa ho avuto un brutto incidente che ha causato danni alla mia colonna vertebrale».

L'ex leader dei Black Sabbath ha spiegato di non avere le forza necessarie per sostenere un tour: «Il mio unico scopo negli ultimi anni è stato tornare sui palchi. La mia voce sta bene, ma dopo tre operazioni, il trattamento con le staminali, infinite sessioni di fisioterapia, e recentemente anche con il rivoluzionario trattamento HAL, il mio corpo rimane debole».

Come sta Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, che non si esibisce dal 2018, rimanda questo tour europeo dal 2019, prima a causa della sua salute, poi della pandemia Covid. «Sono davvero commosso da come avete pazientemente atteso con i biglietti comprati già da tempo, ma in tutta coscienza sono giunto alla conclusione che non sono fisicamente in grado di fare il tour europeo dato che non riuscirei a fare i viaggi richiesti per questo tour. Credetemi quando vi dico che l’idea di deludere i miei fan mi devasta più di quanto potrete mai immaginare».

Oltre all'incidente che ha danneggiato la sua colonna vertebrale, il 74enne soffre anche di Alzheimer. Il post di Ozzy Osbourne si conclude con un messaggio che sa di addio definitivo ai concerti in giro per il mondo: «Non avrei mai immaginato di finire così i miei giorni in tour. Il mio team sta lavorando a delle idee per permettermi di suonare senza dover viaggiare da paese a paese».