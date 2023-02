Victor Osimhen, carriera, vita privata e curiosità. Chi è l'attaccante del Napoli che sta stregando tutto il mondo del calcio

Capocannoniere del Napoli in questa stagione e punta di diamante della formazione partenopea. Victor Osimhen è uno degli attaccanti più forti della Serie A e non solo. Questa sera giocherà in Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Conosciamo meglio l'attaccante nigeriano che gioca nella squadra allenata da Luciano Spalletti.



Chi è Victor Osimhen

Victor Osimhen nasce a Lagos, in Nigeria, il 29 dicembre 1998. Il suo nome completo è Victor James Osimhen ed è l’ultimo di sei fratelli. Il suo cognome «Osimhen» nella lingua parlata ad Ishan significa «Dio è buono».

Victor da piccolo ha aiutato la sua famiglia, molto povera, vendendo bottiglie d’acqua e altri tipi di beni lungo le strade di Lagos. Nel frattempo, ha frequentato la scuola elementare Olusosun, dove ha iniziato a tirare i primi calci ad un pallone.

La carriera

I primi calci al pallone li tira proprio nel suo paese natale, giocando nella Ultimate Strikers Academy. Il passaggio in Europa arriva nel 2017, quando il Wolfsburg punta fortemente su di lui ma con la maglia dei tedeschi non gioca poi così tanto. Solo 16 presenze totali in un anno e mezzo, prima di essere girato in prestito con diritto di riscatto al Charleroi. È con la maglia belga che si mette in mostra, tanto che il club decide di riscattarlo per poi cederlo un solo mese dopo al Lille. Dopo un anno in Francia arriva la possibilità: il Napoli lo acquista per 75 milioni di euro complessivi.

I goal

Victor Osimhen viaggia a un ritmo insostenibile per chiunque in Serie A. Con i suoi 18 gol, infatti, è il capocannoniere e ha creato un vuoto tra sé e chi insegue nella classifica marcatori. Questa sera ha l'opportunità di mostrare tutto il suo valore anche in campo europeo, dato che in Champions quest'anno praticamente non è mai riuscito a giocare a causa dell'infortunio rimediato all'esordio contro il Liverpool al Maradona.

Vita privata

Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna, e in questo caso si chiamata Stephanie, compagna di Osimhen e mamma della piccola Hailey True. Stephanie non ama apparire in pubblico, non ama le vetrine e i social network, preferendo una vita tranquilla e lontana dai riflettori. Osimhen e Stephanie si sono conosciuti in Francia ai tempi del Lille e hanno coronato la loro storia d’amore con la nascita della piccola Hailey True. L’attaccante nigeriano non ha mai nascosto l’importanza della sua compagna e del suo sostengo nei momenti complicati.

Curiosità

Per il numero 9 si tratta di una stagione da record: nessuno, con la maglia del Napoli nell’era dei tre punti (stagione 1994/95) era mai riuscito a segnare in 7 gare consecutive. Quello contro il Sassuolo è un record storico con il Napoli: neppure bomber poi vincitori della classifica marcatori come Cavani e Higuain ci erano riusciti.