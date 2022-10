Oscar Schmidt, l'ex campione di basket malato di tumore rinuncia alla chemio. Il cancro al cervello diagnosticato nel 2011

Oscar Schmidt, miglior giocatore di basket brasiliano della storia, ha smesso di lottare contro un tumore al cervello che gli fu diagnosticato nel 2011. «Ho smesso quest’anno di fare la chemio, ho deciso di fermarmi - ha spiegato al canale brasiliano Rede Tv - Avevo il terrore di morire, di chiudere gli occhi e non risvegliarmi più. Grazie al tumore ho perso quella paura», ha spiegato, dopo 11 anni di chemioterapia.

Oscar Schmidt, la carriera dal Brasile all'Europa

«Voglio essere un marito e un padre migliore», ha raccontato l'ex giocatore . L’ex cestista, oltre 30 anni di carriera in Brasile, Italia, e Spagna, è stato incluso nel 1991 tra i 50 più grandi giocatori della storia della federazione internazionale ed è stato inserito nella Hall of Fame anche senza aver mai giocato in Nba. Cinque volte alle Olimpiadi con la nazionale brasiliana, anche in Italia, dove ha giocato a Caserta e Pavia, è tuttora lo straniero ad aver segnato più punti di tutti: sette volte primo nella classifica dei marcatori della serie A1.