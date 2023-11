Oscar Roselli, morto in un incidente a Ciampino il cugino del Piotta. Il ricordo commosso del cantante: «Eri un guerriero»

Ciampino si sta preparando all'ultimo addio ad Oscar Roselli, il 33enne deceduto in un incidente stradale a Roma, sulla Laurentina, nella notte tra giovedì e venerdì. Le esequie si svolgeranno mercoledì 8 novembre alle ore 15 presso la chiesa della centralissima piazza della Pace. E proprio nelle ultime ore, il cugino Tommaso Zanzello, in arte Piotta, rapper e produttore discografico, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una toccante dedica per Oscar Rosselli.

Piotta su Instagram

«Descrivere Oscar è impossibile - ha scritto Tommaso su Instagram -.

Un uomo davvero di un'altra epoca. Un Giusto, come avrebbero detto gli antichi latini. Forte fuori, nel suo fisico guerriero temprato dallo sport, e sensibile dentro, nel suo cuore puro temprato dalla vita. Corpo e spirito. Non ho mai conosciuto una persona avere così tanta energia, e spenderla con tutti col medesimo entusiasmo, sempre pronto a sorridere, a fare squadra, ad aiutare, con una generosità unica. Fraterno amico Oscar, per i tantissimi che domani alle 15 verranno a darti l'ultimo abbraccio alla Chiesa del Sacro Cuore a Ciampino, con tutta la tua famiglia e tutti i tuoi amati animali».

Il rapper ha aggiunto: «Come mi hai scitto te nella dedica sul tuo libro "Sei famiglia e sangue, quindi ogni volta che vorrai sarò accanto a te! Che la Pace e la Luce siano sempre con te!". Non ti vedrò più ai concerti a cantare sotto palco, da quelli miei a quello che ci siamo fatti assieme dei Guns, ma so che in qualche modo ci sarai, sempre. Che la Pace e la Luce siano con te grande Oscar, ora lì nel Valhalla».

L'incontro

«Dopo un concerto di una decina di anni fa a Caracalla, mi si avvicina un ragazzo: fisico scolpito, capelli biondi, così come la sua lunga barba - ha raccontato Piotta su Instagram -. Mi chiede se può abbracciarmi. Penso a un fan e gli dico ok. Nell'abbracciarmi mi stringe forte e mi dice "te vojo bene!". Lo ringrazio, e lui mi stringe ancora di più, e mi ripete "te vojo bene, te vojo proprio bene. Finalmente ti conosco di persona cugino".



Il rapper ha spiegato: «Faccio un piccolo passo indietro, pensando si tratti di una battuta, di un modo di dire, e gli rispondo "mi fa piacere, ma i miei cugini sono quattro: Daniela, Jack, Stefano e Diego. Non ne ho altri e dato che mia madre non c'è più, preferirei non avere dubbi a cui non saprei dare risposte, dato che solo lei sapeva tutto della famiglia". Il ragazzo allora mi abbraccia più forte ancora, e mi dice "io sono Oscar, Oscar Roselli!". Cavolo, ha il cognome di mia madre. Penso magari a un omonimia, e invece mi fa un nome che mi apre lo scrigno dei ricordi sui natali passati: Costantino. Ancora oggi infatti, sorridiamo alle scorribande sentimentali e umane di questo mitologico bis-nonno, uomo di amori».