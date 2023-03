Oscar 2023, Jimmy Kimmel e il monologo contro Will Smith: «Fai il violento e ti premiano come miglior attore»

Niente litigate o colpi di scena eclatanti agli Oscar 2023. Ma Il famoso schiaffo di Will Smith a Chris Rock dello scorso anno è stato usato come spunto per una gag comica del conduttore Jimmy Kimmel. «Le nostre politiche sono molto rigide — ha detto il presentatore, scherzando —. Se qualcuno in questo teatro commette un atto di violenza in un qualsiasi momento dello spettacolo, gli verrà assegnato l'Oscar come miglior attore». Il famoso comico statunitense ha raccolto risate e applausi.

Poi ha detto: "E se qualcuno di voi si arrabbia per una battuta e decide di volersi divertire, non sarà facile", ha detto indicando Michael B. Jordan, attore in "Creed". Il conduttore ha poi concluso la conduzione con un'ultima battuta sullo schiaffo, camminando nel backstage verso un cartello intitolato "Numero di trasmissioni televisive degli Oscar senza incidenti" e girando lo zero in uno.

Le battute sulle donne

Tra le altre battute di Jimmy Kimmel, anche una menzione alle assenze di Tom Cruise e James Cameron, i quali avevano dichiarato che gli Oscar possono essere fatti solo in un teatro. Lui li ha punti così: "Sai, Tom e James Cameron non si sono presentati stasera. I due ragazzi che hanno insistito perché andassimo a teatro non sono venuti a teatro". Poi scherza sulla mancata presenza di James Cameron in nomination come miglior regia per Avatar – La via dell'acqua: "Voglio dire come si fa? Pensano per caso che James Cameron sia una donna?". Nel monologo iniziale ha punto anche Steven Spielbert: "Dicono che Hollywood non ha più idee, e forse un po' è vero visto che quest'anno Spielberg ha fatto un film su Spielberg". Jimmy Kimmel ha poi provato a scherzare con Malala Yousafzai, presente tra il pubblico, che però lo ha freddato: "Io parlo solo di pace".