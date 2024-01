Oscar Pistorius è libero, l'ex atleta paralimpico agli arresti domiciliari nella (lussuosa) villa dello zio Arnold

Oscar Pistorius è libero. In un comunicato rilasciato dal Ministero della Giustizia del Sudafrica alle 06.30 si conferma che l'ex atleta paralimpico, come previsto, è ufficialmente da oggi in libertà vigilata e che è stato rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp. Pistorius si trova già nella lussuosa villa dello zio Arnold Pistorius a Waterkloof, qartiere ricco di Pretoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA