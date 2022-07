Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala: chi è la cantante e attrice con 5.8 milioni di follower su Instagram (che ora segue la Roma)

Dybala sarà presentato ufficialmente dalla Roma il 6 agosto, lo stesso giorno della sfida per la pace tra i ragazzi di Mourinho e lo Shakhtar Donetsk. L'argentino, che oggi metterà la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi, è stato espressamente richiesto da Mou per far decollare le ambizioni della sua squadra. Ed ora i tifosi non vedono l'ora di vederlo in campo. Assieme a La Joya, arriverà nella Capitale anche la sua fidanzata Oriana Sabatini. In attesa delle delle visite mediche e della firma del compagno, la cantante e attrice argentina ha iniziato a seguire l'account ufficiale del club su Instagram con il suo profilo da 5,8 milioni di follower.

Dybala, la 10? No grazie. Paulo mette la 21: «Sono felice così, la maglia di Totti devo conquistarmela sul campo»

Oriana Sabatini, chi è la fidanzata di Dybala

La Sabatini è nata a Buenos Aires il 19 aprile 1996. Figlia dell'imprenditore ed ex attore argentino con cittadinanza italiana Osvaldo Sabatini e dell'attrice venezuelana Catherine Fulop, Oriana è inoltre la nipote dell'ex celebre tennista argentina Gabriela Sabatini. Inizia a lavorare da giovanissima come modella e nel 2011 comincia ed esplorare il mondo della televisione. Ottiene un piccolo ruolo nella telenovela Porque te quiero asì, ma il suo debutto più importante arriva a fine 2012, quando partecipa a un casting con Cris Morena che la sceglie come protagonista nella serie Aliados.

È infatti grazie a questo ruolo che Oriana riesce a vincere il premio ‘’miglior rivelazione’’ ai Kids Choice Awards Argentina nel 2013 e quello di ‘’migliore attrice’’ nel 2014. La sua carriera da solista prende subito il volo: nel 2017 esce il primo singolo, Love Me Down Easy, che ha riscosso molto successo in Argentina. Il 5 luglio ha aperto il tour di Ariana Grande, mentre a novembre il concerto dei Coldplay.