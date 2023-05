Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi, lite (trash) al compleanno di Signorini: «Daniele è il mio fidanzato». Lo strano comportamento di Spinalbese

Lite al compleanno di Alfonso Signorini tra due ex vippone. I 59 anni del conduttore del reality si sono svolti ieri in un locale milanese, le immagini sono state trasmesse anche dal settimanale Chi. Tantissimi gli ospiti, tra questi anche gli ex concorrenti del Gf Vip e tra loro anche le acerrime nemiche Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli. Le due non si sono mai sopportate e ieri non hanno perso occasione per ttaccarsi. E il taglio della torta è stato veramente trash. La sfuriata è stata trasmetta in diretta Instagram da Matteo Diamante e Giacomo Urtis e in poche ore è diventata virale su Twitter.

Gf Vip, caos dopo la finale: rissa sfiorata, insulti a Oriana, aggrediti Edoardo e Guendalina Tavassi. Cosa è successo

Scontro tra Oriana e Elenoire al compleanno di Signorini, il video

Stando alla diretta pubblicata dal chirurgo delle star le due vippone hanno iniziato a urlarsi contro nel momento del taglio della torta.

La Reina zittendo Lenor MI SENTO MALEEEE#oriele pic.twitter.com/MlAs7l395s — dreaming 🩷 (@falsahh) May 11, 2023

La lite

Eleonire ottiene il posto ambito vicino al festeggiato, cosa che non è piaciuta a Oriana che ribatte «Vado avanti io». La Ferruzzi affonda quindi gli artigli, e che artigli: «Ma dove vuoi andare che sei una nana». la marzoli che non le manda a dire replica: «Non rispondo, meglio. Mi leccavi il sedere fino a due giorni fa». Per aggiun gere al taglio della torta: «Amore, non ti ha cagata il mio fidanzato…». Oriana colpisce la "rivale" facendo un chiaro riferimento a Daniele Del Moro, attuale fidanzato dell'influencer e per il quale Elenoire si era presa una bella cotta nella casa di Cinecittà.

Antonino e Giaele, flirt in vista?

Ma cambiando discorso e parlando d'amore se si guardano con attenzione i video gli utenti hanno notato un'altra chicca. Sul web infatti sono certi che ci sia un ritorno di fiamma tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. C’è infatti chi giura di averli visti flirtare durante la festa. A quanto si legge tra i due ci sarebbe stato un gesto intimo: lui le avrebbe toccato il naso. C’è anche chi dice che in realtà lui non fosse Antonino ma Andrea Maestrelli. A guardare le immagini in effetti non si capisce bene chi sia l'uomo vicino a Giaele.