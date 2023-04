Morto Orazio Fatman, storico DJ delle notti romane: aveva 56 anni. «Ormai era esausto»

È morto all'età di 56 anni Orazio Coccia, in arte Orazio Fatman, storico DJ delle notti romane e punto di riferimento della disco music della Capitale. Si tratta di un volto estremamente noto a Roma: cuffie sulle orecchie e vinili alla mano, Orazio Fatman ha fatto ballare per decenni i romani, suonando i numerosissimi locali. Dal Piper all'Orion, dal Radio Londra al Club 69, non c'è un club di cui il DJ non abbia animato la notte.

A ricordalo, fra i tanti, c'è il collega Andrea Torre: «Che dirti Orà… Eri ormai esausto e me l’aspettavo. Te lo dissi già e lo ribadisco in questo giorno terribile, sei stato più di un amico, sei stato persona di famiglia. Un fratello vero, sincero, schietto, disinteressato… Più di qualsiasi altro. Lo sapevo da un po’ che eri esausto anche se mi tranquillizzavi sapevo che era l’unica occasione in cui mi stavi mentendo per non farmi preoccupare. Finalmente libero e leggero… Vola in alto fratello mio».

«Ci ha lasciato un colosso della Nightlife capitolina - ricorda l'Orion Club sui social - Chiunque mai deciderà di approcciare a questo lavoro, possa avere lui come migliore esempio di Stile, classe e professionalità Orazio Fatman è stato un vero e proprio faro del clubbin' italiano e a lui va da parte nostra il rispetto la stima ed ammirazione per quello che ha fatto per il settore. Ci uniamo al dolore dei suoi cari che è anche il nostro. R.I.P Maestro».