Olympia Dukakis, morta l'attrice premio Oscar con “Stregata dalla luna": aveva 89 anni

È morta a 89 anni l'attrice premio Oscar Olympia Dukakis. A darne notizia è stato il fratello Apollo su Facebook, spiegando che «dopo molti mesi di problemi di salute», la celebre attrice «è morta questa mattina a New York».

Di origine greca, dopo il debutto nel 1962, la Dukakis ha recitato in numerose serie tv e film di successo, da Il giustiziere della notte (1974) con Charles Bronson alla celebre soap opera Aspettando il domani, nella parte della dottoressa Barbara Moreno.

L'oscar come attrice non protagonista è però arrivato nel 1988 con «Stregata dalla luna», film cult nel quale interpretata la madre di Loretta Castorini (la popstar e premio Oscar per quel ruolo, Cher). Un ruolo che le valse anche un Golden Globe. Ha recitato anche in Fiori d'acciaio (1989) di Herbert Ross, nella trilogia di film comici Senti chi parla (1989), Senti chi parla 2 (1990) e Senti chi parla adesso! (1993), tutti con John Travolta. Nel 2013 ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame, grazie ai suoi contributi all'industria cinematografica.

