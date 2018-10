Toscani: «Mio cane più intelligente di un leghista. Il sindaco di Riace verrà a Fabrica»

Oliviero Toscani ancora all'attacco della Lega: la sfida è aperta, a partire dall'invito a Fabrica al sindaco di Riace che non può più stare nel suo paese per disposizione della magistratura. «Mimmo Lucano lo ospitiamo noi qui a Fabrica, a Treviso. Sarà la Riace d’Italia, una specie di Fort Knox, il centro della resistenza. Venga pure, la dimora gliela diamo noi, una camera e tutto». Ma a Treviso non sono tutti d’accordo, dicono i conduttori, come Davide Visentin del comitato Prima i trevigiani: «E’ mio diritto. Gli amici miei li invito dove voglio. Chi sono questi? Davide Visentin? Sto mona può andare a cagare…».

Dal caso Riace alla questione dei soldi ai partiti. «E questo della Lega, Salvini, si dia da fare per ritrovare i 49 milioni che hanno fatto sparire, invece di rompermi». Poi sulla questione di Lodi (200 bambini stranieri esclusi dalle agevolazioni alla mensa scolastica in base al regolamento della Giunta leghista poi modificato) dice: «Mi sento più intelligente di qualsiasi leghista. Anche il mio cane lo è. Quando abbaia ha un’aria più intelligente».

Poi torna sulle foto dell'ex ministro Maria Elena Boschi per il periodico Maxim: «Mi sono incazzato perché quelli di destra la volevano nuda. Siete tutti dei finocchiacci strani, un po' dei pervertiti. Le donne devono avere i tacchi, devono essere pitturate, devono avere le robe, il culo fuori…Ho detto che a destra sono dei pipparoli, a loro piacciono queste donne un po‘ da travestiti».

