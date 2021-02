Olivia Newton John: «Non farò il vaccino». La figlia Chloe: «Non ho intenzione di iniettarmi mercurio e pesticidi»

Olivia Newton-John non ha nessuna intenzione di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. Lo rivela la stessa star di Grease, 72 anni, in un'intervista all'Herald Sun. L'attrice da anni combatte contro il cancro al seno e secondo lo stato della California, dove attualmente risiede, ha diritto ad essere vaccinata in quanto ultra 65enne.

Olivia Newton John says she has no plans to get the COVID-19 vaccine, as her daughter denies being an anti-vaxxer https://t.co/0E8Y0MfM2q — Herald Sun (@theheraldsun) January 31, 2021

La figlia Chloe Lattanzi, 35 anni, ha espresso la sua opinione riguardo ai vaccini, ma non è chiaro se la madre condivida le stesse idee. «Non sono anti-vax, ma non ho intenzione di mettere nel mio corpo mercurio e pesticidi, che sono contenuti in molti vaccini», ha detto contro ogni evidenza scientifica. Ha aggiunto anche che non si fida più dei medici e che ha fatto le sue ricerche sui vaccini.

