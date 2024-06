Domenica 2 Giugno 2024, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 20:19

Convolerà presto a nozze con il duca di Westminster, Hugh Grosvenor, noto anche per essere l’under 40 più ricco di tutta la Gran Bretagna. La futura sposa è Olivia Henson, 30 anni e senior account manager di Belazu, azienda imperniata sull'export sostenibile di cibo di alta qualità.

Olivia Henson, chi è la futura duchessa di Westminster

Il suo futuro marito non è solo ricchissimo ma ha il sangue blu: il Re è il suo padrino e lui è il padrino dei principi George e Archie. È un amico stretto di William e Harry. Olivia si accinge a diventare una delle mogli più chiacchierate, fotografate e copiate.

Di lei si sa che ha studiato al Trinity College e alla Dragon School di Oxford, per poi passare al Marlborough College, che vanta tra i suoi alunni più noti un'altra donna famosissima che è entrata a far parte della famiglia reale: Kate Middleton.

Come si sono conosciuti

Olivia e Hugh non si sono conosciuti a scuola, come William e Kate. Sono stati presentati da amici in comune. Sono bastati a lui appena due anni per essere certo di voler trascorrere il resto della sua vita al suo fianco. Si è inginocchiato a Eaton Hall, nel Cheshire, e le ha fatto la proposta di matrimonio. La foto dell’annuncio, e l'annuncio, ricalcano la moda contemporanea low profile: abiti casual e niente regali.

Prima di iniziare ad uscire con Olivia, Hugh ha avuto una relazione con Harriet Tomlinson per diversi anni.

Si sa poco di Henson: la sua presenza online è minima. È nata il 1 settembre 1992 a Londra. Sappiamo che è una manager di una B-corp rispettosa dell'ambiente che importa ingredienti di alta qualità da tutta Europa. Si tratta di prodotti come l'harissa rosa, limoni, pernici, porto e carne di cervo.