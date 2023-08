Olga Carmona segna il gol-vittoria nella finale, ma poi scopre che il papà è morto: «So che mi hai guardato stasera e che sei orgoglioso»

La gioia più grande, poi il dolore più grande. Il padre della stella della Coppa del Mondo femminile spagnola Olga Carmona è morto poche ore prima che lei segnasse il gol decisivo nella finale di domenica contro l'Inghilterra: lo ha riferito la Federcalcio spagnola. «La Rfef è profondamente addolorata di far sapere della morte del padre di Olga Carmona. Il calcio ha appreso la notizia dopo la fine della finale della Coppa del Mondo. Mandiamo i nostri più sinceri abbracci a Olga e alla sua famiglia e alla sua famiglia in questo momento di profonda tristezza. Ti vogliamo bene Olga: sei la storia del calcio spagnolo». Anche il Real Madrid, il club di Olga, ha pubblicato un messaggio «di profondo cordoglio per la morte del padre della nostra giocatrice».

La desgracia de la heroína Carmona: su padre falleció antes de la final: "Sin saberlo tenía mi Estrella antes de empezar el partido" https://t.co/KVYngtrlW5 — EL MUNDO (@elmundoes) August 21, 2023

«E senza saperlo avevo la mia stella prima dell'inizio del gioco.

La causa della morte del padre di Carmona, avvenuta nelle prime ore di sabato mattina, rimane sconosciuta. Carmona, che non era a conoscenza del tragico evento, ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria per 1-0 della Spagna sull'Inghilterra, conquistando la vittoria con il suo gol al 29'. Dopo aver segnato l'unico gol della finale, Olga ha svelato il nome della madre della sua migliore amica, anche lei recentemente scomparsa, alzando la maglia. La trionfante squadra femminile spagnola atterrerà a Madrid lunedì sera, con eventi celebrativi programmati lungo il pittoresco fiume Manzanares.