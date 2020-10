Ogni Mattina, Naike Rivelli e Ornella Muti su Celentano: «Quel segreto era da portare nella tomba»

Adriano Celentano tradì Claudia Mori con Ornella Muti, ma «entrambi avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba». Parola di Naike Rivelli che è tornata a parlare della relazione tra la madre e il cantante a Ogni Mattina con Adriana Volpe e Daniele Piervincenzi. «Da quello che ricordo io ad un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n’è andata a gambe levate. Per sapere come è andata forse dovreste chiedere ai Mori e ai Celentano che ne hanno parlato molto e forse aprono le loro porte e vi raccontano tutto».

Naike Rivelli si era già scagliata contro Celentano per la rivelazione lo scorso agosto. «Trovo che tirare fuori gli scheletri dagli armadi, dopo anni e anni di silenzio, senza consultarsi con i diretti interessati, sia di cattivissimo gusto – aveva scritto su Instagram - Penso inoltre che sia un modo davvero poco cristiano e denigrante usare questo tipo di argomento per far parlare di sé e apparire su tutte le testate giornalistiche. Puoi avere tutti i soldi e i follower che vuoi, ma la classe rimane sempre la classe e non è per tutti».

Secondo Ornella Muti, Adriano Celentano si sentiva solo perché «Claudia Mori stava da qualcun altro... o almeno così dicevano. Io ero in crisi con mio marito, ci tengo a dirlo perché non voglio passasse per un…visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita».

