Il nuovo James Bond sarà Aaron Taylor-Johnson? Bookmakers scatenati sul prossimo 007

Aaron Taylor-Johnson sarà il nuovo James Bond? Il 32enne attore britannico, famoso per il ruolo di Quicksilver nel film "Avengers: Age of Ultron" e per il recente "Bullet Train" con Brad Pitt, secondo il The Sun avrebbe fatto un provino ai Pinewood Studios di Londra per il ruolo da protagonista nel prossimo film della saga dell'agente segreto più famoso al servizio della corona inglese.

Le quote

Il The Sun inoltre lo riporterebbe tra i candidati principali. I bookmaker internazionali, riporta Agipronews, hanno ritoccato le quote sul prossimo 007, con Aaron Taylor- Johnson che ora si piazza in cima alla lavagna a 3, davanti ad Henry 'Superman' Cavill a 3,50, quest'ultimo fresco di rinuncia a The Witcher. Si gioca a 7 invece Rege-Jean Page (il duca di Hastings della serie Bridgerton), mentre per il britannico James Norton si sale a 9. Scivolano in fondo alla lavagna i due candidati all'Oscar Tom Hardy (a 11) e Chiwetel Ejiofor (a 13).

Bookies' favourite to be next Bond has filmed iconic gun barrel shot scenehttps://t.co/69sAS0V9V5 — The Sun (@TheSun) December 11, 2022

Secondo quanto dichiarato da Barbara Broccoli, la produttrice figlia ed erede di Albert Broccoli, che aveva prodotto i film di James Bond fin dal primissimo "Agente 007: Licenza di uccidere" del 1962, «ci sarà una reivenzione dell'amatissima figura della spia britannica, per la quale però non c'è fretta». Ma intanto la lista dei pretedenti si aggiorna.

