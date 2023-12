Novak Djokovic: «Ho più soldi di quelli di cui ho bisogno». Ecco quanto guadagna il campione del tennis

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 09:33

Novak Djokovic è uno dei campioni più eccezionali della storia del tennis. Le sue doti e i suoi numeri in campo sono sotto gli occhi di tutti. Ma non tutti sanno che è anche definito dai più un "campone di generosità". Basta sapere cos'ha fatto per il suo giovane collega e connazionale Medjedovic. Djokovic ha preso una decisione importante. Ma partiamo dal principio. Djokovic ha vinto tanto in premi in denaro nel corso della sua illustre carriera. Questo dato ci arriva proprio dal sito web ufficiale dell'ATP tour. Interrogato da John Wertheim durante un'intervista di un'ora ha fatto dichiarazioni importanti: "Ho soldi in abbondanza, sai? Più del necessario. Ma le donne e gli uomini del mondo del tennis sono tanti. Stanno lottando molto per pagarsi tutte le spese. Tanta gente non lo sa, ma i giocatori in alcuni casi non possono permettersi gli allenatori. Saltano tornei. Molti di loro arrivano a lasciare il tennis pur avendo un grande talento. Semplicemente non ce la fanno". Quindi, cos'ha fatto per il giovane giocatore suo connazionale? E soprattutto, quanto guadagna davvero Djokovic? Ecco le cifre!

