Ilaria Galassi, l'ex di Non è la Rai: «Mi manca la tv, la malattia ha cambiato la mia vita»

“Ero convinta che il mio futuro fosse in tv, invece la malattia ha cambiato i miei progetti. Sarei falsa se dicessi che non mi manca da morire, è il lavoro che amo”, è cambiata la vita di Ilaria Galassi, protagonista di “Non è la Rai”.





Ultimo aggiornamento: 27 Febbraio, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi Ilaria è mamma di due figli e lavora nel salone di bellezze del compagno Daniele, dove si occupa della contabilità ma l’aneurisma celebrale che l’ha colpita nel Natale del 2000 le ha cambiato la vita: “Era la vigilia di Natale – ha fatto sapere a “Nuovo” - Al mattino mi è venuto un tremendo mal di testa. Ho capito che era anomalo. Mi sono rimessa a letto e riaddormentata, ma le cose sono peggiorate e sono entrata lentamente in coma. Un'amica, per fortuna, ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato il 118.In ospedale mi hanno fatto prima una tac e poi un intervento durato dieci ore. Era iniziato il mio inferno”. Il primo periodo è stato difficile: “Avevo perso la memoria, non sapevo più parlare. Questo mi rendeva nervosissima. La parte sinistra del cervello è stata duramente colpita. E stato difficilissimo riprendermi, ci ho messo tre anni, Ho dovuto fare tantissima logopedia per riprende la proprietà di linguaggio”.