Pamela Prati, Karina Cascella lancia un appello da Barbara D'Urso: «Vi sta truffando»

La storia di Pamela Prati domina il palinsesto, questa sera in contemporanea sia Barbara D'Urso che la Sciarelli si occupano del caso. A Live non è la D'Urso però Karina Cascella lancia un appello a Chi l'ha Visto: «Pamela Prati vi sta truffando».

A chi l'Ha Visto Pamela Prati è ospite di Federica Sciarelli per parlare di persone truffate online. Su canale 5 a Live non è la D'Urso il caso Pamela Prati - Mark Caltagirone, le bugie e le truffe la fanno da padrone. Nel salotto della D'Urso tra gli opinionisti c'è Karina Cascella che lancia un appello a Chi l'ha Visto: «Pamela Prati ci ha preso tutti per il cu*o e alla trasmissione che ora la sta ospitando ( Chi l'ha visto ndr.) direi fate attenzione perchè Pamela Prati vi sta truffando».

Barbara D'Urso commenta: «Evidentemente hanno fatto un'indagine giornalistica e capito che Pamela è una vittima, ma se è così perchè ha nascosto certe cose?»

Ultimo aggiornamento: 30 Maggio, 00:54

