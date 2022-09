Lunedì 5 Settembre 2022, 15:23

Botta e risposta social per la cantante Noemi, taggata per sbaglio da un’utente di Twitter in un messaggio polemico rivolto alla quasi omonima Noemi Bocchi, presunta nuova fidanzata di Francesco Totti: ecco lo scambio di cinguettii. Photo Credits: Kikapress; music: “Funday” from Bensound.com

